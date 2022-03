Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente dos EUA e a presidente da Comissão Europeia estiveram reunidos, esta manhã, em Bruxelas e, no final da reunião, Ursula von der Leyen fez questão de referir que a “aliança transatlântica está mais forte do que nunca” e que há uma determinação comum em enfrentar a guerra e ajudar a Ucrânia.

A responsável enalteceu o facto de as sanções à Rússia estarem “a funcionar”, realçando que as medidas tomadas contra Putin “têm sido excecionais”. “Quando agimos juntos somos mais fortes e podemos fazer a diferença”, sublinhou, enquanto anunciou um apoio conjunto de 3,4 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia e os cidadãos.

Minutos antes, o Presidente norte-americano Joe Biden anunciou um novo acordo com a União Europeia sobre o gás natural para reduzir a dependência energética europeia da Rússia.

“Vamos trabalhar para garantir mais 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural em estado líquido para a Europa este ano”, revelou o Presidente dos Estados Unidos. O acordo “também funcionará para garantir uma exigência adicional de 50 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito dos Estados Unidos anualmente até 2030”.

É um “plano de jogo conjunto”, apelidou o líder norte-americano, delineado para garantir um futuro mais sustentável e limpo no consumo energético. E que, no conflito com a Ucrânia, diminuirá a capacidade de Vladimir Putin para instrumentalizar os recursos energéticos no esforço de guerra.

Joe Biden e a União Europeia querem “reduzir a dependência do gás russo o mais rápido possível” e “reduzir a exigência geral de gás da Europa”.

Ursula von der Leyen explicou ainda que este é um “caminho para um futuro mais verde”, sublinhando que haverá investimento em novas infraestruturas devido ao gás, mas que estas poderão ser “utilizadas para energia limpa no futuro” e para descarbonização.