Duas semanas com subidas de preços recorde, seguidas de uma semana com uma descida também recorde, mas aquém da dimensão esperada pelo Governo, a qual se irá seguir mais uma semana de aumentos nunca vistos nos combustíveis rodoviários.

Nas contas que o Ministério das Finanças passou a divulgar semanalmente, com base nos pressupostos seguidos pelas petrolíferas, o gasóleo deve subir 18 cêntimos e a gasolina 6 cêntimos por litro. Perante mais este novo enorme aumento do gasóleo, o imposto petrolífero volta a baixar 1,3 cêntimos por litro, para devolver o ganho de cobrança que o Estado terá em cada litro por causa do IVA.

O comunicado das Finanças demonstra-se a expetativa de que o aumento do diesel fique limitado a 16,4 cêntimos por litro, por efeito da redução do ISP.

Na gasolina não há variação do imposto, mas a estimativa de aumento anunciada pelo Governo de 6 cêntimos por litro é cerca de metade do que aquele que tem vindo a ser veiculada nos media nos últimos dias. Não seria a primeira vez que as projeções usadas pelas Finanças para aplicar a fórmula de devolução de ganhos do IVA ficam aquém dos aumentos praticados pelas empresas. Também as descidas previstas foram maiores do que as realizadas pelas empresas.

Tem sido assim, como uma montanha russa o efeito da invasão da Ucrânia e do pára-arranca das sanções contra a Rússia, no mercado da energia. Esta semana, o petróleo e os produtos refinados reagiram a uma contra-sanção anunciada por Vladimir Putin cujo execução e alcance ainda são impossíveis de antecipar: a venda de gás a países inimigos apenas em troca de rublos e não dólares ou euros.