Líder das secretas ucranianas diz que Rússia quer dividir Ucrânia ao meio, à maneira da divisão das Coreias

O líder dos serviços de informações da Ucrânia, Kyrylo Budanov, disse este domingo que o objetivo da Rússia é dividir o país ao meio, criando uma situação semelhante à divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul.

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, historicamente um único país, estão divididas por uma zona desmilitarizada desde a década de 1940, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, a parte norte ficou sob influência socialista da União Soviética e a parte sul sob influência capitalista dos EUA.

Num comunicado citado pela agência Reuters, Kyrylo Budanov avisou este domingo que a Rússia pretende implementar na Ucrânia uma solução semelhante.

Ao longo do último mês, a Rússia não conseguiu ainda tomar o controlo de nenhuma cidade decisiva da Ucrânia, embora mantenha sob controlo uma parte substancial do território ucraniano na região oriental do país, onde existem vários territórios mais favoráveis a Moscovo, incluindo a Crimeia e as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk.

“Na verdade, isto é uma tentativa de criar uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul na Ucrânia”, disse Budanov, antevendo que a Rússia quer separar a Ucrânia a meio, provavelmente pela linha marcada pelo rio Dniepre, ficando a parte oriental sob influência russa (à maneira da Bielorrússia) e a parte ocidental independente.

Budanov avisou ainda que “vai começar em breve” uma fase de combates de guerrilha nas cidades ucranianas, com potencial para ser sangrenta. “Aí, só haverá um cenário relevante para os russos: como sobreviver.”