O Governo estima uma despesa pública total de 2.752 milhões de euros com medidas de emergência relacionadas com a pandemia de Covid-19 e com a crise energética. O número consta no Programa de Estabilidade 2022-2026 que entrou esta segunda-feira no Parlamento e que João Leão deixa ao seu sucessor Fernando Medina.

Nas projeções sobre medidas Covid-19 e crise na ucrânia, o Governo estima que a despesa pública seja de 809 milhões de euros com os apoios para fazer face à crise energética e à guerra na Ucrânia, contando ainda com um impacto de 1.943 milhões de euros devido à Covid-19. No conjunto das duas crises, os gastos serão de 2.752 milhões de euros, 1,2% do PIB. Deste total 2.237 milhões terão impacto orçamental. O impacto orçamental da crise energética previsto por Leão é de apenas 524 milhões.

Estas medidas constam do programa de estabilidade que prevê um crescimento da economia de 5% para este ano, uma revisão em baixa que João Leão já tinha anunciado. Na sexta-feira, o ministro das Finanças anunciou as projeções para a evolução do PIB de 2022 a 2026. Se para 2022 se projeta um crescimento de 5%, no ano seguinte esse valor deverá ficar nos 3,3%, para descer aos 2,6% em 2024 e 2025 e 2,5% em 2026.

“A partir de 2024, a taxa de crescimento do PIB deverá estabilizar em torno do seu potencial, atingindo 2,5% em 2026”, diz-se no programa, que fixa para o saldo orçamental um caminho até ao excedente. Há no entanto um cenário adverso que coloca o crescimento do PIB, em 2022, nos 3,8%, e é neste que a inflação chega aos 4,2% (face aos 2,9% projetados no cenário base).

“O forte crescimento da economia ao longo de todo o horizonte de projeção beneficia do contributo importante do PRR que permitirá que Portugal retome a trajetória de convergência com a União Europeia. Estas projeções já incorporam os efeitos adversos associados à invasão da Ucrânia pela Rússia. Dada a elevada incerteza neste contexto, o Programa de Estabilidade inclui também um cenário macroeconómico adverso que considera uma deterioração do enquadramento externo”, lê-se no programa.

Tal como já tinha sido anunciado por João Leão, o défice passará de 2,8% (em 2021) para 1,9% este ano, seguindo ainda com sinal menos em 2023 (-0,7%) e 2024 (-0,3%), para em 2025 chegar ao equilíbrio e em 2026 já alcançar um excedente de 0,1%.

A receita fiscal deverá subir este ano, segundo as projeções que constam do programa de estabilidade de Leão, 6,8% em termos homólogos, sendo ainda de 5% o aumento homólogo esperado em 2023.

Em 2022, a despesa total deverá crescer 4,1% face a 2021, “um crescimento acentuado e que reflete essencialmente a implementação do PRR. Se excluirmos as medidas de emergência e de mitigação dos efeitos da crise energética, o crescimento deverá ser de 8,8%”.