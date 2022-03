O jogo entre o Dínamo Kiev e o Sporting, da UEFA Youth League, competição europeia de futebol para juniores, vai jogar-se em Bucareste, em 7 de abril, confirmou a UEFA, esta segunda-feira.

A partida tinha sido adiada e deslocada da Ucrânia, devido à investida militar russa naquele país, ficando marcada agora para as 13h00 de Lisboa em Bucareste, capital da Roménia.

Será o primeiro jogo oficial de uma equipa ucraniana desde o início da guerra.

A equipa jovem do Dínamo Kiev fixou-se na cidade romena, a terra natal do treinador principal do clube, Mircea Lucescu, e o encontro será disputado no estádio Giulesti, mais de um mês depois da data original, 2 de março.

Kiev ou Sporting vão defrontar o Benfica no dia 13, estando então em jogo um lugar nas meias-finais da prova europeia sub-19.