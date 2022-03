Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Euro 2000, Mundial 2002, Euro 2004, Mundial 2006, Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012, Mundial 2014, Euro 2016, Mundial 2018, Euro 2020, Mundial 2022: com a vitória frente à Macedónia do Norte, esta terça-feira, Portugal qualificou-se para o sexto Campeonato do Mundo consecutivo e para a 12.ª fase final consecutiva e continua sem falhar qualquer qualificação no espaço de 22 anos.

Este será o oitavo Campeonato do Mundo da Seleção Nacional, juntando-se os últimos cinco ao de 1966 e ao de 1986. Com esta qualificação, Portugal entrou para o top 10 das seleções com mais participações consecutivas em Mundiais, num ranking onde o Brasil é líder absoluto com 22 qualificações seguidas, e manteve-se 100% eficaz em playoffs depois de ter eliminado a Suécia em 2014 e a Bósnia em 2012 e 2010. Na flash interview, Fernando Santos não mediu a ambição e garantiu que o “sonho”, acima de tudo, é levantar o troféu no Qatar.

“Desde que comecei o meu trabalho como selecionador, consegui alcançar todos os apuramentos. Três para Europeus e agora três para Mundiais, primeiro com a Grécia e agora com Portugal. Agora, vou atrás do sonho. Meu e de todos os portugueses. Era importante estar lá — agora vamos atrás do sonho. Qualidade há muita. Se houver sempre o espírito de equipa que mostrámos hoje, ficamos mais perto. O único sonho que tenho, e é permitido, é ganhar uma terceira competição. Já ganhei duas, agora sonho com o Mundial. Mas vamos com tempo, há competições antes do Mundial e com tempo prepararemos o Campeonato do Mundo”, disse o selecionador nacional, que garantiu que encarou todas as críticas que recebeu depois da derrota com a Sérvia de “consciência tranquila” e com “tranquilidade”.

⌚️Apito final: POR 2-0 MKD Top 10 mais participações consecutivas em Mundiais [séries atuais]:

22 ????????Brasil

18 ????????Alemanha

13 ????????Argentina

12 ????????Espanha

10 ????????Coreia do Sul

7 ????????????????????????????Inglaterra, ????????França, ????????Bélgica, ????????Japão

6 ????????Portugal pic.twitter.com/U2W9xNNM2J — playmakerstats (@playmaker_PT) March 29, 2022

Mais à frente, Fernando Santos fez uma rápida análise ao jogo. “Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela atitude fantástica que tiveram. Nos primeiros 10 minutos não conseguimos acertar, eu disse que esta Macedónia do Norte sabia jogar. Não era o que se pensava deles. Houve um espírito de entreajuda e um grande apoio do público. Foi uma vitória merecida e justa. Não me lembro de nenhuma grande situação de golo da equipa deles. Nós criámos ocasiões para fazer golo. Estamos com todo o mérito no Campeonato do Mundo. Felizmente, os 11 milhões de portugueses vão ter a oportunidade de ter Portugal no Mundial”, acrescentou o treinador, que vai orientar Portugal na quarta competição consecutiva depois do Euro 2016, do Mundial 2018 e do Euro 2020.

Sobre o facto de ter mantido Danilo no eixo defensivo, num dia em que já tinha Pepe e continuava a ter José Fonte, Fernando Santos garantiu que “confia muito” no central do Lille mas acabou por tomar uma decisão. “Achei que, para as características do adversário, Pepe e Danilo seriam melhores. Nem sempre acertamos”, atirou. Já Bruno Fernandes, que marcou os dois golos da vitória frente a Macedónia do Norte, reconheceu que esta exibição “fica num lugar especial”.

⌚️Apito final: POR 2-0 MKD ????????Portugal participa de forma consecutiva em fases finais de seleções há 22 anos:

6 Campeonatos do Mundo

6 Campeonato da Europa ???? pic.twitter.com/SYmd050lG7 — playmakerstats (@playmaker_PT) March 29, 2022

“Porque o objetivo foi conseguido. Era o mais importante. Acho que Portugal já fez jogos melhores, já tivemos melhores exibições. Mas esta é uma das que marca porque garante o acesso ao Mundial. O importante é ajudar a equipa. Não estou aqui para marcar mas sim para ajudar. Se puder ajudar com golos, é com todo o gosto. Qualquer jogador gosta de marcar. Mas o foco principal é ajudar. Foi isso que fiz, como tenho vindo a fazer. Se tenho tido esta continuidade nesta Seleção provavelmente deve-se ao facto de fazer o que o mister pede”, terminou o médio do Manchester United.