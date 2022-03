Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São já 26 as seleções qualificadas para o Mundial 2022, no Qatar. Para além de Portugal, também a Polónia garantiu esta terça-feira a presença na fase final da competição, ao derrotar a Suécia no jogo decisivo, sendo que Gana, Senegal, Marrocos e Tunísia também carimbaram a qualificação em África.

Por decidir e até ao mês de junho, essencialmente, está ainda uma vaga europeia e outras quatro entre América do Sul, Ásia, América do Norte, Central e Caraíbas e Oceânia. Estas são todas as seleções já apuradas para o Mundial do Qatar e tudo aquilo que ainda falta jogar para fechar o quadro da fase final da competição que começa a 21 de novembro e termina a 18 de dezembro:

Seleções qualificadas (26): Qatar (organizador); Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Países Baixos, Portugal e Polónia (Europa); Gana, Senegal, Marrocos e Tunísia (África); Brasil, Argentina, Equador e Uruguai (América do Sul); Irão, Coreia do Sul, Japão e Arábia Saudita (Ásia); Canadá (América do Norte, Central e Caraíbas)

O que falta na Europa (1): País de Gales ou Escócia/Ucrânia (apenas em junho)

O que falta na América do Sul (0/1): Peru (21 pontos), Colômbia (20) e Chile (19) jogam pelo quinto lugar da fase de grupos nos jogos Peru-Paraguai, Venezuela-Colômbia e Chile-Uruguai (quarta-feira, 00h30) e quem ganhar essa vaga joga com o vencedor do playoff da Ásia a 13 ou 14 de junho

O que falta na Ásia (0/1): Emirados Árabes Unidos defrontam Austrália a 7 de junho, sendo que o vencedor joga o playoff com o quinto da América do Sul a 13 ou 14 de junho

O que falta na América do Norte, Central e Caraíbas (2/3): EUA (25), México (25) e Costa Rica (22) com duas vagas de qualificação direta e outra para o playoff com o vencedor da Oceânia a 13 ou 14 de junho com os jogos Costa Rica-EUA, México-El Salvador e Panamá-Canadá (quinta-feira, 2h05)

O que falta na Oceânia (0/1): o vencedor do Ilhas Salomão-Nova Zelândia (quarta-feira, 18h) vai jogar o playoff com o quarto da América do Norte a 13 ou 14 de junho