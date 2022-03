O número de refugiados da Ucrânia que fugiu do país desde a invasão russa a 24 de fevereiro ultrapassou esta quarta-feira a barreira dos quatro milhões de pessoas, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

No total, 4.019.287 ucranianos — essencialmente mulheres e crianças — deixaram o país em fuga da guerra desencadeada pela Rússia, indicam os dados atualizados do ACNUR.

“O número de refugiados da Ucrânia atingiu os quatro milhões, cinco semanas após o início do ataque russo”, escreveu na rede social Twitter o alto-comissário para os Refugiados, Filippo Grandi, que chegou esta quarta-feira ao país em guerra.

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.

I have just arrived in Ukraine.

In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022