A presidente da Câmara de Motyjyn, uma localidade na região de Kiev, foi encontrada morta e enterrada numa vala comum, anunciou este domingo a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

Notícias tristes. A autarca da cidade de Motyjyn, Olha Sukhenko, o seu marido Ihor Sukhenko e o filho Oleksandr Sukhenko, que foram feitos reféns pelos russos há 10 dias, foram encontrados sem vida”, informou a governante num vídeo no Telegram, citada pela Agence France-Presse.

Head of Motyzhyn and her husband found dead. Earlier, family relatives reported that on 23 March, Russian military personnel abducted the head of the village of Motyzhyn in the Kyiv region, Olha Sukhenko, her husband and son.https://t.co/D2ka2Pk7CZ pic.twitter.com/K7n63UEDRy — Let My People Go_En (@LetMyPplGoUA_en) April 3, 2022

No mesmo vídeo partilhado no Telegram, Vereshchuk denunciou ainda que as tropas russas mantém refém 11 dirigentes locais das regiões de Kiev, Kherson, Mykolaiv e Donetsk. Acrescentou que a Ucrânia irá informar várias organizações, entre elas o Comité Internacional da Cruz Vermelha e as Nações Unidas, destes casos de sequestro.

Os corpos de Olha Sukhenko e dos familiares tinham sinais de tortura, inclusive dedos e braços partidos, segundo relatos partilhados nas redes sociais.

Bucha é uma das cidades reconquistadas pelos ucranianos perto da capital do país. A Rússia nega que as suas forças tenham matado civis e assegura que as fotografias e vídeos publicados pelo governo ucraniano são “uma provocação”. O que se vê é chocante: valas comuns, cadáveres espalhados pelas ruas, alguns de mãos atadas atrás das costas, outros queimados e alguns atropelados.