Ninguém tropeça nesta equipa quando é Fábio Vieira a guiar a dança (a crónica do FC Porto-Santa Clara)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Semanas limpas”. É esta a designação que Sérgio Conceição prefere para semanas com apenas um jogo, um único compromisso, sem divisões de atenção entre diferentes competições ou objetivos. Desde a eliminação da Liga Europa, a meio do passado mês de março, que o FC Porto vive “semanas limpas”. Algo que, invariavelmente, pode empurrar os dragões para a conquista do Campeonato.

“Sempre disse que, teoricamente, é melhor ter semanas limpas, com um jogo por semana. Mas há situações e ciclos em que jogámos de três em três dias e o foco era de tal maneira grande que tivemos séries fantásticas — enquanto que com essas semanas limpas registámos aqui e acolá algum dissabor. Teoricamente, gostamos disso. Para trabalhar momentos do jogo, tendo mais tempo, é sempre melhor. Há jogadores com alguma fadiga, com pequenos toques, e é bom para essa recuperação. O importante é olhar para o que temos neste momento e não para o fim. Se olharmos muito para a frente, podemos tropeçar. Temos de estar focados no objetivo final mas percebendo que o jogo de amanhã é o mais importante”, disse Sérgio Conceição na antevisão da receção desta segunda-feira ao Santa Clara.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Santa Clara, 3-0 28.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: António Nobre (AF Leiria) FC Porto: Diogo Costa, João Mário (Taremi, 73′), Mbemba, Pepe, Zaidu, Otávio, Uribe (Grujic, 55′), Vitinha, Pepê, Fábio Vieira (Francisco Conceição, 82′), Evanilson (Galeno, 82′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Marchesín, Fábio Cardoso, Wendell, Toni Martínez, Stephen Eustáquio Treinador: Vítor Bruno (Sérgio Conceição está castigado) Santa Clara: Marco, Rafael Ramos (Sagna, 45′), Boateng, Tassano, Mansur, Nené (Pipe Gómez, 74′), Júlio Romão (Rúben Oliveira, 79′), Allano (Óscar Barreto, 62′), Lincoln, Ricardinho, Rui Costa (Tagawa, 62′) Suplentes não utilizados: Ricardo Fernandes, João Afonso, Paulo Henriques Treinador: Mário Silva Golos: Fábio Vieira (38′ e 41′), Zaidu (84′) Ação disciplinar: nada a registar

Ora, no Dragão, o FC Porto tinha definitivamente de olhar para o momento e focar-se na obrigação de não tropeçar. Depois da vitória do Sporting frente ao P. Ferreira em Alvalade, os dragões estavam forçados a ganhar para resguardar os seis pontos de vantagem na liderança da Liga e não perder margem de manobra — bem como não abrir a porta a uma motivação adicional dos leões no sprint final da época. Para isso, era preciso bater uma equipa açoriana que esta temporada já derrotou o conjunto de Rúben Amorim e já deixou o FC Porto de fora da final four da Taça da Liga.

Com os jogadores internacionais de regresso aos trabalhos e com Wilson Manafá e Bruno Costa enquanto únicas baixas por lesão, Sérgio Conceição não surpreendia e mantinha o último onze, prolongando a aposta em Fábio Vieira e deixando Taremi novamente no banco de suplentes. Quem não estava em campo, precisamente, era Sérgio Conceição: o treinador dos dragões cumpria castigo por ter visto o quinto cartão amarelo na jornada anterior, contra o Boavista, e era naturalmente substituído pelo adjunto Vítor Bruno no comando mais direto da equipa. Do outro lado e já sem Cryzan, que vai deixar o Santa Clara e mudar-se para a China, Mário Silva apresentava Allano e Ricardinho no ataque e não podia contar com os lesionados Costinha e Morita e o castigado Anderson Carvalho.

O FC Porto entrou no jogo a querer claramente assumir a dianteira da partida e colocou as linhas muito subidas, começando a construir na zona do meio-campo. Os dragões apresentavam-se com Fábio Vieira nas costas de Evanilson, a servir como uma espécie de ’10’ muito móvel, e Otávio descaído na direita e Pepê na esquerda. O ataque da equipa de Sérgio Conceição desenrolava-se essencialmente a partir das alas e da largura oferecida por João Mário e Zaidu, até porque Otávio e Pepê exploravam os espaços interiores para deixar os corredores para os laterais, mas o Santa Clara teve o mérito de impedir grandes investidas ao longo dos primeiros 10 minutos.

Evanilson assinou o primeiro remate da partida, ao atirar à entrada da grande área para Marco encaixar (9′), e tanto Fábio Vieira (13′) como Pepê (16′) assustaram com pontapés cruzados. O avançado brasileiro teve a melhor oportunidade do jogo até então, ao aparecer praticamente isolado depois de um grande passe de Otávio, mas atirou fraco para defesa do guarda-redes do Santa Clara (28′). Os dragões iam pressionando e aumentando o ritmo, provocando cada vez mais perigo no último terço açoriano, e acabaram por chegar inevitavelmente à vantagem já perto do intervalo.

⌚️Intervalo: FCP 2-0 CDSC ⚠️Mais participações em golos do ????FC Porto em 2021/22:

33 ????????Taremi (18G/15A)

23 ????????Evanilson (18G/5A)

21 ????????Luis Diaz (16G/5A)

20 ????????Fábio Vieira (7G/13A)

17 ????????Otávio (5G/12A) pic.twitter.com/Y2WHniziYb — playmakerstats (@playmaker_PT) April 4, 2022

Na sequência de um livre à entrada da grande área, Vitinha enganou toda a gente no geral e a barreira do Santa Clara em particular e colocou a bola em posição frontal; Fábio Vieira, completamente solto, sem oposição e com todo o tempo do mundo, atirou de primeira e mais em jeito do que em força para abrir o marcador (38′). Até ao final da primeira parte, o médio do FC Porto ainda bisou: Pepê intercetou um atraso de Mansur para Marco que ficou curto, atirou ao poste e Vieira, na recarga, acertou na baliza deserta para aumentar a vantagem (41′). O jovem jogador bisou pela primeira vez pelos dragões, chegou aos sete golos esta temporada e leva nesta altura um registo que indica que só precisa de 57 minutos para marcar ou assistir na Primeira Liga.

Ao intervalo, o FC Porto estava a vencer o Santa Clara e tinha o jogo praticamente controlado, não tendo permitido quase nada aos açorianos e assegurando o mérito de ultrapassar a muralha defensiva da equipa de Mário Silva. Fábio Vieira era o destaque natural, pelos dois golos e por ter sido consistentemente o melhor elemento da equipa, mas Pepê e Otávio também iam assinando exibições muito positivas na toada ofensiva dos dragões.

???????? INTERVALO | Porto 2 – 0 Santa Clara ???? Açorianos resistiram até aos 39 minutos…

???? … até que apareceu o "furacão Bieira" ????️#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPCDSC pic.twitter.com/WKnoRKAZF0 — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 4, 2022

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do FC Porto-Santa Clara:]