Um homem de 52 anos ficou na noite de terça-feira com 60% do corpo queimado, na sequência de uma explosão numa habitação, na zona de Rendufe, em Ponte de Lima (Viana do Castelo), adiantaram à agência Lusa os bombeiros.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, além de ter provocado um ferido grave, a explosão provocou danos estruturais na casa, ficando “completamente destruída”.

“(…) Tudo indica que a explosão tenha sido provocada por uma fuga de gás”, indicou.

À Lusa, Carlos Lima adiantou que a vítima era o único residente naquela habitação e que foi transportada de helicóptero para o Hospital de Coimbra.

“Foi de helicóptero [para o hospital]. O local onde havia condições de segurança para que o helicóptero (…) pudesse aterrar era o campo de futebol do Parede de Coura, que era o mais próximo do local da ocorrência”, assinalou.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 20h30 de terça-feira, segundo Carlos Lima, que acrescentou, pelas 00h00 desta quarta-feira, que os operacionais já tinham abandonado a área.

No local chegaram a estar 17 operacionais, apoiados por seis viaturas, e um helicóptero, de acordo com o site na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).