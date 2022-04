Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter feito os piores tempos das sessões de treinos livres do Grande Prémio das Américas, Miguel Oliveira não foi além do 20.º lugar na classificação, confirmando um fim de semana difícil em que a KTM não estava a obter resultados em Austin. Na antecâmara da corrida, ainda este sábado, o piloto português reconheceu a desilusão — e não escondeu que ficar no top 20 seria praticamente um milagre.

“Foi uma qualificação dura. Ao longo do dia encontrámos alguma velocidade, em comparação com o dia de ontem [sexta-feira], mas claro que não foi suficiente para que conseguíssemos subir nas posições. Não tenho verdadeiramente muito para dizer. Apenas que precisamos de continuar a trabalhar, de continuar a lutar. Amanhã há uma longa corrida e tudo pode acontecer. Claro que seria um grande feito terminar dentro dos pontos e estou desejoso de ter uma corrida onde possa recuperar algumas posições. São tempos difíceis e não esperava sofrer tanto aqui em Austin mas temos de continuar a trabalhar e manter a confiança”, disse Miguel Oliveira depois da qualificação.

Este domingo, com Jorge Martín a partir da pole-position e Marc Márquez de regresso depois de ter falhado as últimas duas corridas com mais uma crise de diplopia, o piloto português conquistou um bom arranque e saltou cinco posições, colocando-se em 15.º logo nas primeiras curvas. Lá à frente, Jack Miller superou Martín e agarrou a liderança. Márquez arrancou francamente mal, afundando por completo no pelotão e caindo até para trás de Miguel Oliveira, mas acelerou a um ritmo assinalável e na volta 8 já era 10.º.

Já na reta final e depois de ter cometido um erro, o piloto da KTM não conseguiu continuar a segurar o último lugar pontuável e foi ultrapassado por Luca Marini e Andrea Dovizioso, caindo para 17.º. Paralelamente, Marc Márquez prosseguia com uma recuperação extraordinária e superou Fabio Quartararo, lançando-se de imediato no encalço de Jorge Martín para chegar à 6.º posição, enquanto que Enea Bastianini passou Jack Miller para assumir a liderança do Grande Prémio.

Até ao fim, Miguel Oliveira ainda caiu para 18.º e confirmou um fim de semana para esquecer no Grande Prémio das Américas, ficando de fora dos pontos e estando agora no 9.º lugar da classificação geral. Enea Bastianini venceu em Austin, naquela que foi a segunda vitória da temporada para o italiano da Ducati e que valeu a recuperação da liderança do Mundial, e o pódio ficou completo com Álex Rins e Jack Miller. Marc Márquez, depois de uma autêntica escalada pela classificação, cruzou a meta em sexto.