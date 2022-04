Miguel Oliveira confirma fim de semana difícil e vai sair de 20.º no Grande Prémio das Américas

Ora, já este sábado, o piloto da KTM terminou com o 19.º melhor tempo combinado no final das sessões de treinos livres e falhou naturalmente a entrada direta na Q2 da qualificação, tendo de passar pela Q1. Na primeira ronda do apuramento, Miguel Oliveira não foi além do 9.º lugar e ficou de fora da Q2, o que significa que este domingo vai sair da 20.ª posição no Grande Prémio das Américas. Jorge Martín e Álex Rins, por outro lado, asseguraram as duas vagas de acesso à Q2, ao contrário de Aleix Espargaró, líder da classificação geral, que também ficou pelo caminho e vai sair de 13.º.

Na Q2, Jorge Martín garantiu a pole-position, seguido de Jack Miller e Pecco Bagnaia, com a Ducati a colocar cinco motas nos seis primeiros lugares da grelha de partida. Depois de abandonar no Qatar, ganhar em Mandalika e ficar em 13.º na Argentina, Miguel Oliveira terá claramente mais um domingo complicado em Austin.