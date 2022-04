“Super Pumped”. Viagem ao interior do ego do homem que criou a Uber

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Are you an asshole [és um idiota, em tradução livre e simpática]?” A resposta politicamente correta seria o caminho mais rápido para não ter direito a um lugar na família Uber. Ainda assim, para bem do suspense da televisão, o espectador tem direito a uns segundos de dúvida em relação a Travis Kalanick. Um, dois… pronto, acabou o tempo. Kalanick é, de facto, um egocêntrico que adora usar como referências empreendedores e visionários improváveis – porque, no fundo, é isso que ele é, a mente brilhante que se lembrou de criar um serviço de motoristas, disponíveis sete dias por semana, 24 sobre 24 horas e capazes de competir com o preço dos táxis e ultrapassar largamente o conceito de conforto — Ubercab que mais tarde passou a Uber. Só que, a julgar pela narrativa da nova série da HBO Max, a ideia não saiu propriamente dos neurónios dele. Um amigo lembrou-se deste conceito de luxo numa app e Kalanick deu-lhe os retoques necessários para fazer dele uma inovação. Claro que, se pudesse, os louros ficariam todos para ele.

“Super Pumped” é uma antologia. Cada temporada é baseada numa empresa que mudou o mundo dos negócios. A primeira chama-se precisamente “Super Pumped – The Battle for Uber” e conta a ascensão e a queda de Travis Kalanick, o CEO destituído do cargo em 2017 depois de uns quantos de escândalos. O desfecho é conhecido e para os americanos é provável que a série nem tenha nada de muito surpreendente mas, mesmo que muita coisa seja ficção deliberada, os episódios são dinâmicos e conseguiram por um qualquer truque de magia (ou um poder de persuasão brutal) encher a banda sonora de temas dos Pearl Jam. “Even Flow”, “Evolution”, “Getaway” ou “Force of Nature” tocam com São Francisco como cenário. Só por isso já vale um bocadinho a pena, até porque estes senhores não são muito adeptos de ouvirem as suas canções escarrapachadas no ecrã.

[o trailer de “Super Pumped – The Battle for Uber”:]

Além disso, os grafismos em forma de pop-up que interrompem ou completam a cena, os nomes dados aos principais peões com “fucking” no princípio, meio e fim, fazem lembrar uma coisa tarantinesca. Ai, esperem, há mesmo um paralelismo — não na narrativa, aqui ninguém anda a fazer graffiti de sangue com catanas — mas é Quentin Tarantino, ele mesmo, que surge de vez em quando como narrador. Ouvimos e pensamos: “olha, o Tarantino, está giro”. É só isto. Também não esperem participações dignas de Globos de Ouro. A culpa pode ser das falas que lhe deram. Eu voto nisso.

Se este elemento nem sempre funciona, há momentos em que a série está no seu auge: quando junta todos os egos no mesmo espaço e os deixa atacarem-se uns aos outros. Ou estamos com atenção ou perdemos o resultado do jogo, porque a troca de argumentos é intensa e rápida. Sabem o que isto faz lembrar? Certos momentos de “Billions”. Como não há coincidências assim tão flagrantes, tinha de existir mesmo um ponto em comum. Dois, até. Brian Koppelman e David Levien são criadores e produtores de ambas.

Paul Giamatti e Damian Lewis (até certo ponto) ganham no campo das interpretações, nem é preciso hesitar. Porém, “Super Pumped” tem um obstáculo. Contrariamente a “Billions”, não é pura ficção e, se quer manter alguma coerência, não pode dar-se a tantas liberdades criativas.

Joseph Gordon-Levitt interpreta um Kalanick que tem tanto de esperto e perseverante como tem falta de escrúpulos. Quando alguém o questiona, bate o pé só porque pode, descarta as pessoas sem qualquer tipo de empatia, quebra todas as regras possíveis e imaginárias sem grandes remorsos.