A chinesa Dongfeng, através da sua marca de luxo Voyah, lançou no mercado o monovolume (MPV, de multi-purpose vehicle) Dreamer. A sua principal característica (e provavelmente a única que merece destaque) é possuir uma grelha colossal que deve pouco à elegância, mas que, efectivamente, torna o modelo facilmente reconhecível. Pelo menos, visto de frente.

O Voyah Dreamer foi inicialmente apresentado no salão automóvel chinês de Guangzhou, em Novembro de 2021, para agora voltar a ser notícia ao arrancar com as entregas a clientes. Um dos argumentos do MPV, de acordo com o fabricante, é o facto de “ser o mais potente do mercado”, uma vez que monta dois motores, um por eixo, que totalizam 435 cv.

O Voyah Dreamer é proposto com vários níveis de equipamento e este é o mais refinado 7 fotos

Estamos perante uma proposta 100% eléctrica alimentada por bateria, que é capaz de ir de 0-100 km/h em apenas 5,9 segundos, para depois poder atingir 200 km/h, velocidade a que está limitado para não reduzir excessivamente a autonomia. Para quem circula em zonas menos bem servidas de postos de carga, há uma segunda versão do Dreamer equipada com um range extender, um motor a gasolina sobrealimentado com 1,5 litros destinado exclusivamente a alimentar a bateria, que é mais pequena nesta versão.

O construtor Voyah menciona uma autonomia de 700 km no Dreamer com range extender, contra 600 km no puramente eléctrico. Estes valores são anunciados segundo o método chinês, muito próximo do antigo NEDC europeu, que é mais optimista do que o actual WLTP, o qual retirará 150 km a estas autonomias, no mínimo. O Dreamer é proposto na China a partir de 380.000 yuans, ou seja, 55 mil euros.