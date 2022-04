Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um dos homens mais ricos do mundo passou o fim de semana de Páscoa em Portugal. Jeff Bezos, que segundo a Forbes tem atualmente uma fortuna avaliada em cerca de 163 mil milhões de euros (um pouco menos do que o PIB português, que ronda os 200 mil milhões), esteve na Comporta e também passou por Lisboa.

No Instagram, a namorada do fundador da Amazon, Lauren Sánchez, publicou várias fotografias alusivas à estadia em Portugal. “Quando finalmente chega o fim de semana e podes divertir-te e descobrir novas águas”, lê-se na mensagem que acompanha o post. Sánchez partilhou ainda duas stories — numa delas é visível a estátua da Pietà da Sé Catedral de Lisboa

Num dos vários comentários que acompanham as fotografias publicadas na conta de Instagram, Sánchez confirma a presença do casal em Portugal. Ao comentário de uma utilizadora que pergunta se as fotos correspondem à cidade norte-americana de Seattle, a jornalista responde: “É tão bonito quanto Seattle, mas não, é em Portugal”.

Além da passagem por Lisboa, o Observador sabe que o bilionário e fundador da Amazon, de 58 anos, esteve também na Comporta na companhia da namorada, de 52 anos.

No início de 2019, Bezos anunciou o divórcio ao fim de 25 anos com MacKenzie Tuttle — na publicação do Twitter, assinada por Jeff e MacKenzie, o casal falou desde logo num divórcio amistoso que tinha sido concluído depois de um “longo período de exploração amorosa e de separação”.