David Freel, vocalista e guitarrista da banda de indie rock Swell, morreu, na terça-feira passada, em Oregon. Até ao momento, não foi identificada a causa de morte do músico de 64 anos.

O anúncio foi feito, domingo, através de um comunicado da banda na rede social Facebook. “David encontrou uma casa e uma família em Oregon. Durante 14 anos, continuou a criar, quer fosse música ou vinis, tinha sempre um projeto em mãos“, pode ler-se no comunicado. “O David viveu com uma curiosidade espontânea e apreciando o mundo à sua volta, sempre a aprender mais.”

Nascido em 1958, David Freel formou a banda Swell em 1989 depois de conhecer o baterista Sean Kirkpatrick. O seu primeiro álbum, também ele Swell, foi lançado em abril de 1990, através da editora independente pSychosPecificMusicde que o malogrado artista era proprietário. O último álbum, um projeto da autoria de David e intitulado Greasy, foi lançado em 2014, conta a Pitchfork.

Depois da último digressão do grupo, David Freel casou-se e mudou-se para o Estado do Oregon, onde geriu,em conjunto com a mulher, uma empresa de produção de vinis.