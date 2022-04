Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ex-ministro das Finanças, João Leão, estará na lista de possíveis candidatos à liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo Financial Times e pelo Politico.

Segundo o Financial Times, o antecessor de Fernando Medina na pasta das Finanças é um dos possíveis sucessores do alemão Klaus Regling na liderança do mecanismo que foi criado em 2012 para prestar assistência financeira aos países da zona euro em dificuldades.

O jornal britânico sublinha que a corrida ao cargo arranca na próxima semana, quando tiver início o período de candidaturas. E já haverá países a posicionar-se. O FT revela que os nomes dos potenciais candidatos estão a surgir a toda a velocidade entre os estados membros. Além de João Leão, o ex-ministro das Finanças do Luxemburgo, Pierre Gramegna, que abandonou o cargo este ano, também estará na corrida. Ainda não há candidaturas oficiais, mas entre os nomes mais falados para a sucessão de Regling estão ainda o italiano Marco Buti, chefe de gabinete de Paolo Gentiloni, Comissário Europeu da Economia.

Além de Itália, também os Países Baixos estarão interessados em ter um candidato ao cargo. Será ele Menno Snel, antigo secretário de estado das finanças.

Os nomes avançados pelo FT são corroborados pelo Político, que cita três fontes comunitárias.

O sucessor de Klaus Regling deverá ser escolhido por consenso na reunião de ministros das Finanças da zona euro agendada para 23 de maio, para ser depois confirmado em junho.

João Leão abandonou o cargo de ministro das Finanças no final de março, dando lugar a Fernando Medina, tendo sido nomeado vice-reitor do ISCTE, onde dá aulas. A nomeação está envolta em polémica porque um projeto da instituição de ensino superior recebeu um financiamento de 5,2 milhões de euros que foi aprovada pelo gabinete do então ministro. João Leão negou, entretanto, ter tido intervenção na decisão de financiamento.

Os deputados aprovaram esta semana por unanimidade a audição pedida pelo PSD ao antigo ministro das Finanças e à reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues.