Bernardo é o jogador perfeito mas já tem em Phil Foden um discípulo que anda a aprender com ele

Real Madrid no Etihad na terça-feira, Leeds em Elland Road no sábado, Real Madrid no Santiago Bernabéu na quarta-feira. Em pouco mais de uma semana, o Manchester City jogava a possibilidade de chegar à final da Liga dos Campeões mas não podia despreocupar-se com a Premier League — até porque o Liverpool, à hora a que os citizens entraram em campo, já tinha vencido nesta jornada e estava à condição na liderança da liga inglesa com dois pontos de vantagem.

Depois de um jogo extraordinário a meio da semana contra o Real Madrid, onde Bernardo Silva marcou um golo e foi eleito o melhor jogador em campo, Pep Guardiola não falhou a tradição habitual e voltou a render-se em elogios ao internacional português. “Eu digo-lhe: ‘Bernardo, és um jogador perfeito’. É muito intuitivo defensivamente. É capaz de correr 12 ou 15 quilómetros mas fá-lo com sentido. É um jogador para lá de excecional com a bola. Mas, no futebol, é preciso marcar golos e ganhar jogos. É preciso habilidade para o fazer. E hoje, o Bernardo marcou um dos melhores golos que já vi. Pela técnica, por tudo. Ele não joga apenas futebol, ele entende o jogo e sabe o que é preciso fazer em cada ação. Há poucos jogadores no mundo assim. É um jogador fantástico e espero que possa continuar no Manchester City por muitos e muitos anos”, atirou o treinador espanhol.

Ainda assim, e de forma natural, Bernardo era um dos jogadores poupados por Guardiola contra o Leeds — a par de De Bruyne, Mahrez e Zinchenko, todos titulares a meio da semana contra o Real Madrid. Rodri, Gündoğan, Grealish e Sterling apareciam no onze inicial, assim como Nathan Aké, e tanto o ex-Sporting Raphinha como o ex-Benfica Rodrigo estavam nas opções iniciais de Jesse Marsch do outro lado.

A partida começou com um susto para a equipa de Guardiola: depois de Cancelo escorregar, Rodrigo acelerou praticamente sem oposição mas não conseguiu atirar à baliza, acabando por ver o remate sair bloqueado (3′). O City, porém, não precisou de esperar um quarto de hora para abrir o marcador, com Rodri a responder de cabeça a um cruzamento perfeito de Foden na sequência de um livre na esquerda (13′). A primeira parte prosseguiu com o natural ascendente dos citizens mas com pouca baliza, sem grandes oportunidades e com o Leeds a nunca abdicar de atacar em transição e procurar o empate, e só Gabriel Jesus ficou perto de aumentar a vantagem com um remate para defesa de Meslier (38′).