Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu mais um oligarca russo em circunstâncias por apurar, o sétimo nos últimos meses. Andrei Krukovsky morreu no domingo após cair de um penhasco, na fortaleza de Aczipsinskoy, localizada na cidade de Sochi. O homem de 37 anos não resistiu aos ferimentos resultantes da queda e o óbito foi declarado no hospital.

Andrei Krukovsky era o diretor-geral do resort de ski de Krasnaya Polyana, que estava sob a gestão da Gazprom. Foi a própria empresa turística quem confirmou a sua morte à agência de notícias russa TASS, indicando que o homem de 37 anos “amava as montanhas”, tendo encontrado “a paz nelas”.

As circunstâncias do acidente que vitimaram Andrei Krukovsky serão agora investigadas, confirmou o Departamento de Investigação do Comité de Investigação Russo de Krasnodar, acrescentando que será feita um autópsia para determinar as causas da morte.

Segundo a TASS, o ministério do Recursos Naturais da Rússia lamentou a morte de Andrei Krukovsky, destacando a “sua enorme contribuição para o desenvolvimento do turismo em Sochi”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com um doutoramento em economia e tendo estudado na London Business School, Andrei Krukovsky começou a trabalhar no resort de KrasnayaPolyana em 2015. Antes, esteve envolvido na organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi.

Vários altos quadros das empresas públicas russas morreram desde janeiro. A maior parte das mortes resultaram de suicídio, mas há dissidentes russos que acreditam tratar-se de uma purga levada a cabo pelo regime de Vladimir Putin.