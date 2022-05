O coordenador da comissão independente criada para investigar abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa disse, esta sexta-feira, que há “mais de três centenas” de testemunhos e o número “continua a subir”, voltando a apelar ao contacto das pessoas.

As queixas continuam a subir, se vos dissesse agora um número já era com certeza diferente do que foi hoje de manhã, porque sabemos que as pessoas continuam a contactar-nos, o que também é importante, mas já ultrapassámos as três centenas dos depoimentos diretos”, disse Pedro Strecht.