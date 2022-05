Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Amber Heard encolheu-se, no que parece ter sido uma reação de medo, quando Johnny Depp se dirigiu na sua direção, na sala de tribunal onde está a ser julgado o caso que opõe o ex-casal. Por estes dias, a equipa de Amber Herad expõe o seu lado da história e a atriz está a dar o seu testemunho.

O episódio aconteceu esta quinta-feira, quando a atriz saía do lugar onde tinha estado a falar, antes de uma pausa nos trabalhos. Os dois guardas que estavam no tribunal, posicionados entre ambos, levantaram rapidamente as mãos, para que Depp não se aproximasse. Ele dirigiu-se na direção oposta, parou e esperou que Amber Heard passasse de regresso ao seu lugar na sala do tribunal.

A atriz tinha acabado de apresentar uma longa descrição de cenas de violência entre ambos e contou como o ex-marido a agrediu e a ameaçou matar. Durante esta parte do seu testemunho, Heard chorou compulsivamente enquanto descreveu episódios de extrema violência que terão acontecido. Ao mesmo tempo, Depp foi visto a escrever num bloco de notas.

A equipa do ator terá dito sobre o momento que se tratou da “representação da sua vida” e que as histórias e o abuso descritos pela atriz contam com “novos e convenientes pormenores”. A equipa planeia expor o que considera serem mentiras.

Depois do testemunho de Amber Heard, nesta quinta-feira, ambos os lados emitiram comunicados. Um representante do ator disse à revista People que “como o advogado do Sr. Depp corretamente previu nos seus argumentos iniciais no mês passado, a Sra. Heard fez, de facto, ‘a representação da sua vida’ no seu interrogatório direto” e acrescentou que “enquanto as histórias da Sra. Heard continuam a crescer com novos e convenientes pormenores, as recordações do Sr. Depp continuam exatamente as mesmas ao longo dos seis penosos anos desde que as primeiras alegações dela foram feitas”. “A verdade dele — a verdade — é a mesma, não importa o ambiente em que foram apresentadas.” O comunicado deixa ainda o aviso de que “o próximo interrogatório do Sr. Depp será muito revelador e certamente destacará as muitas falácias que a Sra. Heard agora tentou passar como factos ao longo do seu complexo depoimento”.

Do lado de Amber Heard, um representante disse à revista People: “Como prova a declaração recém divulgada, a queixa de difamação por parte do Sr. Depp está a desfazer-se tão rapidamente que o seu advogado está a transformar-se de procurador em perseguidor”. A intervenção continua, dizendo que “eles gabam-se do facto do Sr. Depp não ter alterado a sua história. Se assim fosse, desde que ele perdeu a Ordem de Restrição por Violência Doméstica, bem como o caso de difamação no Reino Unido, talvez deva considerar uma nova estratégia em vez de reciclar a abordagem de atacar a vítima e recusar-se a acatar responsabilidades pela sua própria conduta.”

O ex-casal enfrenta-se em tribunal depois de Johnny Depp ter processado Heard por difamação na sequência de um artigo de opinião publicado em 2018 no The Washington Post. Nele, a atriz admite ter sido vítima de violência doméstica, embora nunca mencione o nome do ex-marido. Em resposta, Depp acusou-a de difamação e pede agora 50 milhões de dólares. Heard acabou por responder com uma contra-acusação, exigindo uma indemnização no valor de 100 milhões de dólares.