Depois de, nos últimos meses, ter sido uma das irmãs, Claudette, a vir a público falar sobre o estado de saúde de Celine Dion, a cantora canadiana está de volta à esfera mediática, e o seu regresso foi capa da Vogue francesa.

Em entrevista à revista, Celine Dion falou sobre como tem sido viver com Síndrome da Pessoa Rígida, doença neurológica rara que a impede de cantar, e descreveu como se sentiu quando recebeu o diagnóstico.”No início eu perguntava a mim própria: porquê eu? Como é que isto aconteceu? O que é que eu fiz? A culpa é minha?”, começou por dizer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A vida não te dá quaisquer respostas. Tens apenas de vivê-la! Eu tenho esta doença por alguma razão desconhecida. A forma como vejo é que tenho duas opções. Ou treino como um atleta e trabalho arduamente, ou desligo-me e acabou, fico em casa, ouço as minhas músicas, fico à frente do espelho e canto para mim própria. Escolhi trabalhar com todo o meu corpo e alma, da cabeça aos pés, com uma equipa médica. Eu quero ser o melhor que consigo. O meu objetivo é voltar a ver a torre Eiffel! Tenho esta força dentro de mim. Sei que nada me vai parar”, continuou.

A artista anunciou no final de 2022 que sofre de Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença que afeta uma pessoa num milhão. No caso de Celine Dion, a doença provoca músculos rígidos, espasmos e quedas frequentes, o que torna impossível que a artista suba ao palco para uma performance, por isso cancelou a digressão europeia que tinha agendada para a primavera de 2023. Em maio do mesmo ano, acabaram por ser cancelados os espetáculos que já estavam marcados.

“Por agora tenho de aprender a viver com a doença… Cinco dias por semana, faço terapia atlética, física e vocal. Trabalho os dedos dos pés, os joelhos, os gémeos, os dedos, o canto, a voz”, explicou, acrescentando que ao longo dos últimos anos tanto tem dito a si mesma que não está pronta para regressar aos palcos como afirma estar: “No estado atual das coisas, não posso estar aqui e dizer-vos: ‘Sim, daqui a quatro meses’. Eu não sei… O meu corpo vai dizer-me.”

“Estou a trabalhar arduamente e amanhã será ainda mais difícil. Amanhã é outro dia. Mas há uma coisa que nunca vai parar, que é a vontade”, afirmou, acrescentando que, apesar de esperar “um milagre”, se mostra consciente de que esta é a sua realidade: “Por agora tenho de aprender a viver com ela. Esta sou eu, agora com a Síndrome da Pessoa Rígida.”

Desde o diagnóstico, tem sido a irmã a partilhar novidades sobre o estado de saúde da cantora. Em dezembro, Claudette Dion revelou que a cantora não conseguia controlar os músculos mas que ambicionava poder um dia retornar os concertos. Em agosto, já tinha revelado que uma outra irmã, Linda, se tinha mudado para a casa onde Celine vive com os três filhos e que, embora a artista estivesse atenta à investigação na área da sua doença rara, não existia nenhum medicamento que funcionasse.