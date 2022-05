Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A questão não se coloca propriamente tendo em conta que a New Balance é a patrocinadora oficial de todos os equipamentos do FC Porto mas a vitória dos dragões na Luz frente ao Benfica que valeu o 30.º título nacional colocou os azuis e brancos num patamar onde apenas oito equipas tinham chegado entre as dez principais ligas europeias – e aqui entra a tal questão de quem veste quem, porque a Adidas faz questão de destacar esse reconhecimento com três estrelas por cima dos símbolos de clubes que tenham ganho pelo menos 30 vezes os respetivos Campeonatos. E essa “equipa” passou a contar com mais um elemento.

Rangers (55) e Celtic (52), os conjuntos que dividem entre si os títulos na Escócia, são os dois clubes com mais conquistas seguidos curiosamente pelo Benfica, com 37. Juventus tem 36, Real Madrid e Ajax somam 35 (que pode tornar-se 36 esta temporada), o Rapid Viena ganhou 33 e o Bayern chegou esta época ao 31.º. Agora o FC Porto é o nono clube europeu a chegar a essa barreira, estando mais perto dos encarnados.

O palmarés da Liga ????????: o FC Porto é a 2.ª equipa a chegar às 3 dezenas de títulos na competição, numa prova que só teve 5 vencedores pic.twitter.com/ZHDz9gT4YT — playmakerstats (@playmaker_PT) May 7, 2022

Equipas com 30 + ????títulos de campeão nas Ligas europeias (só Top 10 atual do Ranking UEFA):

55 ????????????????????????????Rangers

52 ????????????????????????????Celtic

37 ????????Benfica

36 ????????Juventus

35 ????????Real Madrid

35 ????????Ajax

33 ????????Rapid Wien

31 ????????Bayern

30 ????????FC Porto pic.twitter.com/9bNLC62ffL — playmakerstats (@playmaker_PT) May 7, 2022

Ainda com uma jornada por disputar, os azuis e brancos carimbaram a conquista do título, tendo apenas quatro empates e uma derrota (após uma série de 58 jogos sem perder na Liga) ao longo de 33 encontros disputados, assumindo ainda o melhor ataque (84) e a partir desta noite a melhor defesa da prova (22). Isto porque o Sporting ganhou mas consentiu dois golos, perdendo esse estatuto que lhe pertencia.

O percurso do FC Porto até ao título 2021/22:

➡33 jogos

➡28 vitórias

➡4 empates

➡1 derrota

➡84 golos marcados

➡22 golos sofridos

➡88 pontos

➡29 jogadores utilizados

➡+ golos: Taremi, 20

➡+ assistências: Taremi, Fábio Vieira, 13 pic.twitter.com/qSMZ6JqxFR — playmakerstats (@playmaker_PT) May 7, 2022

Ao mesmo tempo, e com mais uma vitória no Campeonato, o FC Porto já igualou os 88 pontos que são o melhor registo até hoje de pontos numa só edição, alcançados pelo Benfica em 2015/16 e pelo próprio FC Porto em 2017/18, podendo agora em caso de empate ou triunfo frente ao Estoril pulverizar mais um recorde na presente temporada. Além das três vitórias esta época com os encarnados, os dragões estão também na maior série de sempre sem perder o clássico frente ao Benfica (nove partidas).

O FC Porto chegou aos 88 pontos: igualou a melhor pontuação de sempre numa época na Liga ???????? desde que a vitória vale 3 pontos – caso pontue frente ao Estoril, faz história na competição:

88 Benfica, 2015/16

88 FC Porto, 2017/18

88 FC Porto, 2021/22 pic.twitter.com/XtADzC5zR1 — playmakerstats (@playmaker_PT) May 7, 2022

No caso de Sérgio Conceição, e com aquele que foi o sexto título desde que assumiu o comando do FC Porto no verão de 2017, apenas Artur Jorge tem nesta altura mais troféus conseguidos pelos azuis e brancos (8-6), juntando-se também a Artur Jorge e Jesualdo Ferreira como técnico com mais Campeonatos ganhos (três). Antes, como jogador, o agora treinador dos portistas já tinha ganho três Campeonatos.

Treinadores com + ????títulos pelo FC Porto (excluindo competições regionais):

8 Artur Jorge????

6 José Maria Pedroto

6 José Mourinho

6 Jesualdo Ferreira

6 Sérgio Conceição⬆

5 Bobby Robson

5 Fernando Santos pic.twitter.com/FekSnlBpJW — playmakerstats (@playmaker_PT) May 7, 2022