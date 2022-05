Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos últimos anos, o Model 3 da Tesla liderou confortavelmente a tabela dos eléctricos mais vendidos no mundo, mas a berlina fabricada pela marca liderada por Elon Musk perdeu esta posição no topo das vendas no primeiro trimestre de 2022. Com 127.936 unidades vendidas, o Model 3 ficou-se pela 2.ª posição. Mas não é provável que o fabricante californiano tenha ficado particularmente aborrecido, uma vez que este Tesla perdeu a liderança para outro Tesla, o Model Y.

Ao reivindicar 169.682 veículos transaccionados entre Janeiro e Março, o Model Y ultrapassou o Model 3 em mais de 40 mil unidades. Isto não deverá ser uma novidade total, uma vez que é conhecida a maior popularidade dos SUV e crossovers face às berlinas, pelo que o Y está (apenas) a cumprir as expectativas.

Se o desempenho dos dois modelos da Tesla impressiona, então o que dizer do batalhão de veículos chineses que vem a seguir, sendo possível encontrar 15 representantes do país asiático entre os 20 primeiros do ranking. A 3.ª posição pertence ao Wuling Mini EV, o pequeno micro eléctrico chinês que colocou no mercado 100.361 unidades, deixando para trás os BYD Son (57.859), BYD Qin (46.987), Li Xiang (31.716) e o Dolphin (29.672) na 7.ª posição.

No 8.º lugar da tabela surge o primeiro (e único) modelo europeu, o Volkswagen ID.4, com 29.444 veículos vendidos, que bateu o BYD Han (29.192), o Chery QQ Ice Cream (28.113) e o BYD Tang (27.956), com o Hyundai Ioniq 5 (26.331) a figurar na 12.ª posição, como o primeiro entre os sul-coreanos.

O ranking continua com o Changan Benni (26.151), BYD Qin Plus (24.042), Chery EQ1 (21.382), Ora Good Cat (19.334), Xpeng P7 (19.556), GAC Aion Y (18.900) e o Hozon Neta V (18,677). A 20.ª posição pertenceu ao 2º sul-coreano Kia EV6, que vendeu 17.948 unidades.