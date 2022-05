Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem de 31 anos morreu na madrugada deste domingo durante os festejos do título de campeão do FC Porto, junto ao Estádio do Dragão. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, pela CNN e pela Lusa, e entretanto confirmada pela Rádio Observador.

O homem foi transportado para o Hospital de São João, mas não resistiu aos ferimentos graves provocados por um ataque com arma branca. O ataque provocou ainda ferimentos graves a uma mulher de 28 anos, que continua internada no mesmo hospital.

Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, refere a Lusa, a agressão teve lugar durante a madrugada na Alameda das Antas, durante os festejos do 30º título do FC Porto. A mulher que acompanhava o homem que acabou por morrer, ao separar a discussão, acabou esfaqueada também, refere a PSP.

Segundo a mesmo fonte, que cita testemunhas no local, o suspeito da agressão tinha abandonado o local quando as autoridades chegaram. O incidente ocorreu “por volta das 03:00/04:00”.

Os suspeitos estarão em fuga.