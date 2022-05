Da "autoflagelação" à falta de cuidados das Missionárias da Caridade. As revelações do documentário "Madre Teresa: Por Amor de Deus?"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando Anjezë Gonxhe Bojaxhiu – a Madre Teresa de Calcutá – nasceu a 26 de agosto de 1910, em Escópia (capital da Macedónia do Norte, então parte do Império Otomano), o percurso que teria na vida religiosa estava longe de ser decifrado. Quase 25 anos após a sua morte, a bondade para com os mais pobres, assim como as áreas controversas da sua história, estão retratadas num novo documentário sobre a sua vida. O documentário, que está dividido em três episódios, chama-se Mother Teresa: For the Love of God? (Madre Teresa: Por Amor de Deus?, em tradução livre), e chegou esta segunda-feira aos telespectadores do Reino Unido, através da Sky Documentaries.

O que o documentário mostra, incluindo as controvérsias, não é novo. Muitas das alegações menos favoráveis sobre a Madre Teresa de Calcutá já tinham sido feitas por dois dos maiores críticos de Madre Teresa, o falecido jornalista Christopher Hitchens — que afirmou que Madre Teresa terá mentido a alguns dos seus apoiantes sobre o destino das contribuições — e o médico Aroup Chatterjee — que escreveu o livro Mother Teresa, the Final Verdict (Madre Teresa, o Veredito Final em tradução para português).

O The Guardian destaca a história de uma mulher norte-americana que assumiu ter sentido “uma carga elétrica semelhante ao amor” quando Teresa lhe tocou com a mão, ao dar-lhe a bênção de boas-vindas à congregação. Esta mulher acabaria por ser confrontada com o facto de a devoção das freiras exigir a renúncia aos jornais, à rádio e ao contacto com os amigos, uma forma de “autoflagelação” entre as “irmãs” inspirada na máxima de Teresa de que “o amor, para ser real, tem de doer”.

Por seu turno, o médico Jack Preger, de Calcutá, ressuscitou a crítica antiga de que Madre Teresa encarnava a versão do Cristianismo de culto à dor: “As freiras não estavam a prestar os cuidados apropriados (…) As agulhas foram usadas repetidamente“.

A nossa vocação não é necessariamente curar (…) o sofrimento partilhado com a paixão de Cristo é uma coisa maravilhosa”, terá dito Teresa, segundo o jornal britânico.

Já em 2016, ano em que Teresa foi canonizada, a CNN noticiava o relato de Hemley Gonzalez, que trabalhou de perto com a congregação em 2008, altura em que se voluntariou para trabalhar com as Missionárias da Caridade em Calcutá. Descreveu o que viu como uma “cena tirada de um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial”: nenhum dos voluntários tinha treino médico e não havia enfermeiras ou médicos; as agulhas eram reutilizadas depois de serem passadas por água; os doentes e moribundos tomavam banho em água gelada.

Quando questionou porquê, a única resposta que recebeu foi: “É assim que Jesus quer”. Quando se ofereceu para pagar o aquecimento, disseram-lhe: “Não fazemos isto aqui”.