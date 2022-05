Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ultrapassado que está o muito aguardado dia 9 de maio, o “Dia da Vitória” na Rússia, os bombardeamentos em Odessa são um dos principais destaques noticiosos do início deste 76º dia do conflito na Ucrânia.

O que aconteceu durante a noite e madrugada

“É mais um terrível crime de guerra cometido pelos ocupadores russos contra a população civil”, afirmou o governador regional de Kharkiv. Foram encontrados 44 corpos de civis em Izyum, junto a um prédio de cinco andares que foi bombardeado pela Rússia em março.

Os bombardeamentos da última noite, na cidade de Odessa, causaram pelo menos um morto e cinco feridos, segundo as autoridades ucranianas. Terão sido disparados sete mísseis que atingiram um centro comercial e um armazém, entre outros locais.

Afinal, permanecem mais de 100 civis na siderúrgica Azovstal – ao contrário dos relatos do fim de semana que diziam que todos tinham sido retirados. O governador de Donetsk declarou que há “definitivamente” mais de 100 civis na fábrica, onde estão os últimos membros da resistência de Mariupol.

Joe Biden reconheceu não ter ainda uma resposta para o que diz ser uma ausência de estratégia de saída por parte de Putin, que possa levar ao fim da guerra na Ucrânia. “Estou a tentar perceber o que é que fazemos quanto a isso“, afirmou o Presidente norte-americano, em declarações feitas ao final do dia de segunda-feira, em Washington DC.

Também nos EUA, o Presidente Biden assinou uma nova versão do “Lend-Lease Act”, uma lei originalmente criada durante a Segunda Guerra Mundial que vai permitir aos EUA cederem material bélico à Ucrânia. Volodymyr Zelensky agradeceu no Twitter o apoio do Presidente norte-americano “na luta pela liberdade e futuro” da Ucrânia.