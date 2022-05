Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os militares do batalhão Azov que ainda estão na fábrica de Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, pediram à Cruz Vermelha e à ONU ajuda para saírem daquele complexo industrial, em direção a uma zona controlada pela Ucrânia.

Ainda estão na fábrica de Azovstal mais de mil militares, segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk 5 fotos

A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuck, anunciou na terça-feira que ainda estão mais de cem homens naquela fábrica e que não conseguem sair, uma vez que as tropas russas continuam com os bombardeamentos. Através da sua conta no Telegram, os soldados referiram que existem muitos feridos e tiraram fotografias para mostrar a situação em que vivem neste momento.

Faltam medicamentos e alimentos e são necessário cuidados médicos. “Apelamos à ONU e à Cruz Vermelha para que mostrem a sua humanidade e reafirmem os princípios básicos, resgatando pessoas feridas que não estão a combater”, escreveram os militares.