Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quarta-feira queremos escutar a sua opinião sobre o chumbo da “lei dos metadados”. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais as normas da “lei dos metadados”, lei que determina a conservação dos dados de tráfego e localização das comunicações pelo período de um ano, com o objetivo de acautelar uma eventual utilização em investigações criminais. A decisão pode revelar-se uma verdadeira bomba nas investigações e até colocar em causa decisões judiciais tomadas no passado com recurso a acesso a metadados.

Em 2019 a Provedora de Justiça recomendou uma alteração da “lei dos metadados”. O governo nada fez devido ao calendário eleitoral e à “complexidade” da mudança. O que muda com a decisão do Tribunal Constitucional?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.