O Governo admite mexer no enquadramento financeiro do Banco Português de Fomento (BPF) para conseguir contratar um chairman. A possibilidade foi levantada pelo ministro da Economia, ouvido esta quinta-feira no Parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças, juntamente com a Comissão de Economia, Obras Públicas e Inovação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2022.

Questionado pelo deputado do PSD José Miranda Sarmento sobre os incentivos à contratação de um chairman, “que não parecem suficientes para contratar chairman qualificado”, António Costa Silva concordou e admitiu mudanças ao nível da remuneração.

“Reconheço que temos aqui uma derrapagem em termos de prazos. Gostaria que o Banco Português de Fomento já estivesse totalmente operacional. A questão do chairman é fundamental. Queremos uma pessoa que tenha visão estratégica e possa dinamizar com a atual equipa de gestão todo o funcionamento do BPF. Espero anunciar em breve”, começou por dizer o minstro.

“Quando isso acontecer transporemos um obstáculo. Concordo que o enquadramento financeiro não é o melhor. O que estamos a discutir é libertar esse enquadramento das restrições que tem. Se queremos ter pessoas competentes, e o país beneficia com isso. Um exemplo é a CGD. Assim que se libertaram as restrições usuais da contratação pública, tivemos um excelente CEO, que está a fazer um excelente trabalho. O que desejo, e vou lutar, é para isso acontecer no Banco de Fomento”, revelou António Costa Silva.

O PSD questiounou ainda o ministro sobre a publicação das contas de 2020 do banco, ao que o ministro garantiu que estas “estão finalizadas”. O Governo está “à espera da assembleia geral de acionistas que vai decorrer em breve para serem aprovadas e publicadas”.