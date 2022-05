Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 78.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A manhã do 78.º dia de guerra na Ucrânia está a ser marcada pela oficialização, por parte do Presidente e da primeira-ministra finlandesa, do pedido de adesão do país à NATO, que vai mesmo avançar e “sem demora”.

No oblast de Lugansk, no leste do país, prosseguem os bombardeamentos russos. De acordo com Serhiy Haidai, o governador local, nas últimas 24 horas foram registados 26 ataques, que danificaram pelo menos 24 edifícios residenciais. Entretanto, na mesma região, para travar os avanços das tropas russas, o Ministério da Defesa anunciou que foram destruídas pelo menos duas pontes sobre o rio Donets. Através do Twitter, o ministério partilhou imagens de satélite onde são visíveis inúmeros tanques e veículos destruídos, mas não avançou quaisquer números sobre a operação levada a cabo pela 17.ª brigada de tanques do exército ucraniano.

Em Komyshuvakha, no oblast de Zaporíjia, pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas depois de terem sido disparados 18 mísseis contra áreas residenciais da cidade, denunciou via Telegram o governador Oleksandr Starukh. Cerca de 60 casas ficaram danificadas.