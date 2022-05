A diretoria encarregue dos serviços de informação do ministério da Defesa ucraniano denunciou, esta terça-feira, que o trigo e outros grãos roubados nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia já estão a circular no mar Mediterrâneo. O objetivo é enviá-lo para o Médio Oriente, sendo o destino mais provável a Síria.

May 10, 2022