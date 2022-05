Um espetáculo inspirado no universo de reality tv, que reflete a urgência de amar na era digital, intitulado “Não me faças perder tempo”, sobe ao palco do Teatro Aberto, em Lisboa, no dia 19 de maio.

Da autoria de Luís António Coelho, com encenação e dramaturgia de Rui Neto, o espetáculo parte do conceito de ‘speed-dating’ para criar uma teia de encontros entre desconhecidos, que buscam o amor, revela o teatro em comunicado.

Tendo como ponto de partida o clássico desejo de um amor à primeira vista ou de encontrar um amor para a vida toda, o espetáculo gira em torno de quem procura realizar este desejo através do ‘speed-dating’, um dispositivo de encontros entre desconhecidos que buscam o amor, segundo a sinopse.

Nesta história, quatro mulheres e quatro homens têm quatro minutos para conversar com cada uma das pessoas do sexo oposto. A limitação de tempo implica que cada frase seja importante e tenha o poder de despertar interesse e cumplicidade no outro.

Distinguido com o Grande Prémio de Teatro Português 2020 da Sociedade Portuguesa de Autores, o espetáculo “Não Me Faças Perder Tempo” reflete a urgência de amar na era digital, em que a urgência emocional é diretamente proporcional à escassez de tempo.

O espetáculo conta com as interpretações de Beatriz Godinho, Daniel Viana, João Tempera, Katrin Kaasa, Leonor Seixas, Luís Gaspar, Rita Cruz e Telmo Ramalho.