Portugal tem mais nove casos de varíola dos macacos totalizando agora 23, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado. “Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) esta quinta-feira, dia 19, ao final do dia”.

As autoridades de saúde aguardam resultados relativamente a outras amostras. A DGS refere ainda que foi identificada “através de sequenciação, a clade (subgrupo do vírus) da África Ocidental, que é a menos agressiva”.

Também esta sexta-feira, Espanha anunciou que 23 pessoas estão infetadas com este vírus, o que faz com que o país já tenha 30 casos confirmados — todos em Madrid — mais do triplo dos de quinta-feira. As análises que confirmaram as infeções foram feitas por teste PCR e avaliadas pelo Centro Nacional de Microbiologia de Espanha.

A previsão dos especialistas é que novos casos continuem a surgir nos próximos dias, sendo que Espanha é neste momento o país com mais casos do mundo, avança o El País, que cita o Ministério da Saúde. O mesmo jornal escreve que quase todos os casos foram diagnosticados em homens, com uma média de idades de 35 anos.

A Austrália confirmou o seu primeiro caso de Monkeypox, num cidadão que tinha regressado recentemente do Reino Unido. O homem de 30 anos tinha chegado a Melbourne na segunda-feira, referem as autoridades de saúde australianas, que são citadas pela agência Reuters. Em Sydney foi identificado um caso suspeito de um homem que tinha viajado recentemente para a Europa.

Também a Alemanha revelou o seu primeiro doente com este vírus. O Instituto para a Microbiologia das Forças Armadas da Alemanha anunciou, segundo a agência Reuters, esta sexta-feira a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos no país num doente com “com lesões na pele”.

Já em França, o jornal Le Parisien escreve que um homem de 29 anos que não fez qualquer viagem recentemente é o primeiro infetado do país. O estado do doente não é grave, estando em isolamento em casa. “Está a ser implementada uma investigação epidemiológica aprofundada” e “estão a ser contabilizadas as pessoas que estiveram em contacto próximo com este doente”, referem as autoridades de saúde francesas.

Ainda esta sexta-feira foram identificados os primeiros dois casos de Monkeypox da Bélgica — na região de Flemish Brabant e na Antuérpia. Os doentes estão em cidades diferentes do país, mas tinham comparecido os dois a uma mesma festa, escreve a agência Reuters.

O Canadá também confirmou as duas primeiras infeções, depois das autoridades de saúde da cidade de Quebec terem dito estar a investigar 17 casos suspeitos. Por outro lado, um homem que tinha recentemente viajado para o Canadá é o primeiro doente confirmado em Massachusetts, nos EUA. Neste caso, as autoridades de saúde conseguiram verificar que o cidadão estava com varíola dos macacos na quarta-feira à tarde.

A doença já tinha chegado também ao Reino Unido, Suécia e Itália. Em Itália, as autoridades de saúde detetaram mais dois casos aumentando para três o número total de infeções. No Reino Unido, o jornal Telegraph escreve que o número de doentes no país vai duplicar e que as autoridades de saúde devem anunciar mais 11 casos esta sexta-feira. Como resultado do aumento do número de infeções, as autoridades britânicas já encomendaram mais vacinas contra a varíola dos macacos, que vão oferecer a pessoas que podem ter sido expostas ao vírus.

O nome habitualmente atribuído a este vírus — o Monkeypox — resulta de os primeiros dois surtos terem surgido em colónias de macacos que eram mantidos em cativeiro para investigação. O vírus foi identificado em seres humanos há 52 anos e a transmissão ocorre quando uma pessoa entra em contacto com o vírus de um animal, de um humano ou materiais contaminados com o vírus.