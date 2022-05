Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma era antes de Pinto da Costa, uma era depois de Pinto da Costa. É assim quando se olha para o trajeto do FC Porto, é assim quando se olha para a realidade do futebol nacional, é assim quando se olha para uma dimensão europeia que os dragões ganharam. A Taça de Portugal, claro está, não constitui uma exceção. E a vitória alcançada pelos azuis e brancos frente ao Tondela reforçou ainda mais esse cenário.

Antes da chegada do atual presidente à liderança dos portistas, o clube tinha só quatro Taças conseguidas em 1956, 1958, 1968 e 1977, apenas mais uma do que o Boavista, mais duas do que V. Setúbal e Belenenses e a seis do Sporting e 13 do Benfica. Agora, na confirmação de uma tendência que vinha de 2020, o FC Porto conseguiu voltar a superar os leões no número de Taças de Portugal (18-17) e reduziu ainda mais a distância para os encarnados (26-18). Voltando a Pinto da Costa, que vai nos 66 troféus em 40 anos, foi já o 14.º título na prova, mais cinco do que o Benfica e o dobro do Sporting desde 1982.

Com aquela que foi a segunda dobradinha de Sérgio Conceição nos dragões em três anos, o FC Porto fez também a nona dobradinha (oitava com Pinto da Costa), ficando agora com mais três do que o Sporting e apenas a duas do Benfica. O técnico tornou-se o primeiro a ter mais do que uma dobradinha, após os triunfos de Yustrich, Ivic, António Oliveira, Mourinho, Co Adriaanse, Jesualdo Ferreira e Villas-Boas.

A nível mais global, há outra curiosidade: o FC Porto ficou a um título de igualar o total das conquistas do Benfica entre Campeonato (37-30), Taça de Portugal (26-18), Supertaças (8-22), Taças da Liga (7-0) e troféus internacionais entre Champions, Liga Europa, Supertaça Europeia e Intercontinental (0-7).

Com o segundo troféu da temporada, que tem como dado paralelo a possibilidade de Sérgio Conceição igualar Artur Jorge e tornar-se no treinador com mais títulos pelo FC Porto em caso de triunfo logo no início da próxima época com a Supertaça, Pinto da Costa passou agora a ter 66 títulos no futebol.