Subiu a escadaria do Jamor no fim da fila e atrás de Pepe, tirou o filho mais novo da bancada a meio do caminho e levou-o ao colo até à tribuna presidencial e ainda teve tempo para dar um enorme abraço a Fernando Santos. Sérgio Conceição, que levantou o troféu da Taça de Portugal em conjunto com o capitão do FC Porto, tornou-se este domingo o primeiro treinador português a carimbar duas dobradinhas.

Mas fez muito mais do que isso. Para além de ter voltado a conquistar a Primeira Liga e a Taça de Portugal na mesma temporada, algo que já tinha alcançado em 2019/20, o técnico chegou aos sete títulos no comando dos dragões. Ou seja, ultrapassou nomes históricos como José Maria Pedroto, José Mourinho ou Jesualdo Ferreira e é agora o segundo treinador mais titulado da história do FC Porto, estando a apenas um dos oito do recordista Artur Jorge.

Juntando-se a Otto Glória e Joseph Szabo no lote de treinadores que conquistaram duas dobradinhas em Portugal, tornando-se então o único português a alcançá-lo, Sérgio Conceição é naturalmente o primeiro a consegui-lo ao leme do FC Porto. Mas, feitas as contas, esta foi já a terceira vez que venceu o Campeonato e a Taça na mesma época pelos dragões — em 1998, enquanto jogador, também festejou as duas conquistas.

Sérgio Conceição ultrapassou nomes históricos e ⬆isolou-se como 2.º treinador com + títulos pelo FC Porto: está a apenas um do + titulado, Artur Jorge pic.twitter.com/j217E4cf4o — playmakerstats (@playmaker_PT) May 22, 2022

Com as duas conquistas da temporada que terminou este domingo, o FC Porto carimbou a 9.ª dobradinha da própria história e aproximou-se do registo do Benfica, que tem 11 — sendo que a última foi já em 2016/17. Os dragões encerraram 2021/22 com 53 jogos, entre 39 vitórias, oito empates e seis derrotas, marcaram 119 golos e sofreram 45. Otávio foi o jogador mais utilizado, com presença em 49 partidas, Taremi foi o goleador de serviço, com 26 golos, e ainda liderou nas assistências em ex aequo com as 16 de Fábio Vieira.