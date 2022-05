Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Abu Hasan al-Kureshi, líder do Estado Islâmico desde a morte, no final de fevereiro deste ano, do anterior chefe do grupo terrorista, foi detido na semana passada na capital da Turquia, numa operação especial secreta conduzida pela Divisão de Inteligência e Antiterrorismo de Istambul.

A notícia está esta quinta-feira a ser avançada pelo site de notícias turco Odan TV, que explica que mais detalhes sobre a operação, em que não terá sido disparada uma só bala, deverão ser comunicados em breve pelo Presidente Recep Tayyip Erdoğan.

De acordo com o site, depois de a polícia turca ter recebido a informação de que Abu Hasan al-Kureshi estaria na capital turca, foi montada uma operação de vigilância liderada pelo chefe da polícia de Istambul, Zafer Aktaş, que se prolongou durante vários dias, culminando finalmente no momento da detenção do alegado terrorista.

Abu Hasan al-Kureshi já terá sido entretanto interrogado por especialistas tanto da Divisão Antiterrorista e da Divisão Nacional de Inteligência turcas. Terá revelado “informações muito importantes” sobre a organização.