Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os refugiados ucranianos que telefonam para o 218 106 191, número de apoio do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), são atendidos em três línguas — inglês, português e russo. Assim, não existe a opção de selecionar o idioma ucraniano, noticia a CNN Portugal.

As mensagens pré-gravadas confirmam esta realidade: “Para português, prima 1; For english press 2; Для русского языка нажмите три [para russo, prima 3]”. No site do SOS Ucrânia, Serviço de Tradução telefónica da Linha de Apoio a Migrantes, é dito que o apoio é feito em ucraniano, mas tal não se verifica.

Pavlo Sadhoka, da Associação do Ucranianos em Portugal, denuncia à CNN que “parece que o Alto Comissariado para as Migrações quer reconhecer os ucranianos como russos”. O responsável associativo alerta que há casos de refugiados ucranianos que não dominam outras línguas, neste caso o português, o inglês e o russo. Isso faz com que “não consigam obter o apoio que precisam ao chegar a Portugal”.

A situação está a indignar a comunidade ucraniana que vive em Portugal. Aleksandra (nome fictício) vive no Porto e revela estar “magoada” porque o serviço disponibiliza a língua do país invasor e não a do país invadido. “Eu recebi educação em russo, mas nem todos falam a língua”, vincou à CNN.

O Alto Comissariado para as Migrações não explicou, até ao momento, a razão que leva o Serviço de Tradução Telefónica a não ter o apoio em ucraniano.