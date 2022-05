Macau perdeu 700 trabalhadores não residentes em abril, face ao mês anterior, sendo as áreas ligadas ao jogo e à construção as mais afetadas pelo desemprego, anunciaram esta sexta-feira as autoridades.

Entre fevereiro e abril, “a população empregada fixou-se em 370.400 pessoas e o número de residentes empregados atingiu 278.800 pessoas, menos 800 e 100, respetivamente, em comparação com o período precedente”, janeiro a março, lê-se num comunicado divulgado esta sexta-feira pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

“O número de empregados da construção e o de empregados das lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos desceram face ao período anterior, porém, o de empregados do comércio por grosso e a retalho aumentou“, acrescentou a nota.

A taxa de desemprego em Macau durante os três meses analisados foi de 3,5%, e a taxa de desemprego dos residentes fixou-se em 4,5%, “sendo ambas idênticas às do período passado”, janeiro a março, salientou o departamento de estatística de Macau.

A DSEC revelou ainda que 13.300 pessoas compunham a população desempregada no período em análise, “semelhante à observada no período transato”, sendo que a maioria tinha trabalhado no ramo das lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos e no ramo da construção.

“Em comparação com o período de fevereiro a abril de 2021, a taxa de desemprego cresceu 0,5 pontos percentuais no período em análise”, concluiu a DSEC.