O Fenerbahçe oficializou, esta quarta-feira, ter iniciado conversações com Jorge Jesus para o cargo de treinador da equipa de futebol, numa curta nota publicada na sua página oficial na internet.

Iniciámos negociações com Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para o cargo de treinador da equipa principal de futebol”, indicou o clube turco, já depois de, durante a madrugada, ter assinalado a chegada do técnico a Istambul.

Na nota prévia no seu site oficial, os vice-campeões turcos explicaram que Jorge Jesus chegou num “charter” privado acompanhado de dirigentes do Fenerbahçe e que iria permanecer num hotel em Istambul, onde prosseguiriam as negociações.

A imprensa tem avançado que o treinador português, de 67 anos, e que está livre desde dezembro, depois de não completar a segunda época no Benfica, vai assinar um contrato de uma época com o Fenerbahçe.