Nas trincheiras de Kharkiv ou em bunkers, vários militares ucranianos fizeram uma pausa na guerra para assistir ao jogo de futebol da Ucrânia contra a Escócia esta quarta-feira.

No primeiro jogo oficial desde o início do conflito, a seleção ucraniana, determinada a dar uma alegria aos que assistiam ao jogo, venceu em solo escocês a equipa da casa por 3-1 e vai disputar a presença no Mundial do Qatar contra o País de Gales. Em imagens partilhadas no Instagram é possível ver os soldados eufóricos com o triunfo.

Durante 90 minutos, o futebol foi um escape tanto para as forças na frente de batalha como para os milhares de ucranianos que assistiram à partida nas suas casas.

"We want to have victory in football games and the main victory in this war"

Ukrainian MP Andriy Herus says he was pleased to see Ukraine win their World Cup play-off semi-final last night while he watched with friends, a short distance from the Russian Army front line#R4Today pic.twitter.com/nVW6sLH6TR

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) June 2, 2022