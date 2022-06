Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A antiga jogadora de futebol da primeira divisão Cláudia Calçada, que representou clubes como o Boavista, morreu esta sexta-feira aos 29 anos.

A notícia foi avançada pelo Felgueiras na sua conta de Facebook. “Claudia Calçada, ex atleta do nosso Felgueiras, faleceu, hoje [sexta-feira], aos 29 anos”, diz o clube, manifestando o seu pesar.” É com profunda tristeza que o FC Felgueiras vem expressar os mais sentidos pêsames à sua família e amigos.”

Segundo o Maisfutebol, a atleta ter-se-á sentido mal durante a Meia Maratona do Douro Vinhateiro, no passado domingo, acabando por falecer no hospital.

Cláudia Calçada terminou a sua carreira na época de 2017/18, ao serviço do Vilaverdense.