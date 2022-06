Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As celebrações do Jubileu de Platina agendadas para esta sexta-feira contavam com o serviço de Ação de Graças na Catedral de São Paulo e uma receção oferecida pelo Presidente da Câmara de Londres. Tudo durante a manhã, por isso cedo se encheram as ruas à volta do templo religioso com cidadãos entusiasmados e curiosos para ver passar a família real completa. Ou quase. Porque embora tenham aparecido os tão aguardados duques de Sussex a rainha esteve ausente, como o Palácio de Buckingham já havia avisado na noite anterior.

Vários convidados foram entrando para a catedral ao longo da manhã, mas foi quando começou a chegar a família real que as atenções se focaram na escadaria da fachada. Às 11h05 o primeiro grande momento, Harry e Meghan chegaram para o seu primeiro evento público desde que deixaram a família real, em março de 2020. Os duques de Sussex não quiseram falhar as celebrações deste marco no reinado de Isabel II e já haviam estado em Buckingham na quinta-feira, enquanto os membros ativos da família acompanhavam a rainha na varanda do palácio. Ainda nessa tarde, encontraram-se com Isabel II no Castelo de Windsor para lhe apresentar a bisneta Lilibet Diana. A filha mais nova dos duques de Sussex completa um ano no próximo sábado e tem como primeiro nome a alcunha que a rainha tem desde criança, entre os membros da família. A novidade foi dada pelo jornalista amigo dos duques, Omid Scobie ao programa BBC Breakfast.

Com os convidados todos dentro da catedral, o serviço de Ação de Graças começou às 11h30. Houve cânticos, hinos, sermões e leituras e coube a Boris Johnson ler uma passagem do Novo Testamento. No exterior da catedral houve um grande aparato militar com vários oficiais e três chegaram a sentir-se mal ainda antes de começar a cerimónia. Um soldado da RAF desmaiou e outros dois tiveram de se sentar.

Havia grandes expectativas sobre o que as duquesas vestiriam e que mensagens poderiam enviar. Meghan escolheu a sobriedade através de um look com um casaco/vestido em tom marfim Dior Alta Costura, e chapéu e sapatos que partilharam exatamente a mesma cor e as linhas simples. A duquesa usou o cabelo apanhado e coube aos brincos de diamantes da Maison Birks abrilhantar o visual. Foi Kate Middleton quem chamou sobre si todas as atenções e quando chegou à catedral, o príncipe Carlos soprou-lhe um beijo com a mão, uma vez que não se cumprimentaram diretamente. A duquesa de Cambridge escolheu um vestido amarelo (que se crê ser uma das cores preferidas da rainha e que tantas vezes usa) mas numa tonalidade pastel com um efeito cruzado no tronco e uma saia rodada midi, uma criação da designer Emilia Wickstead, que combinou com um chapéu cheio de rosas da mesma cor, assinado por Philip Treacy. A duquesa seguiu a tradição da família real de usar as joias para prestar homenagens e usou um par de brincos com pérolas e diamantes que foram oferecidos à rainha Isabel II pelo líder do Bahrein em 1947 e que Kate já tinha usado no funeral do príncipe Filipe.

Houve uma série de convidadas reais que optaram por vestir-se de cor de rosa, mas todas com tonalidades diferentes, criando uma rica paleta para quem observava. Zara Tindall, filha da princesa Ana, terá sido a mais arrojada com um vestido rosa choque que combinou um toucado violeta, sapatos e carteira em lilás. O marido Mike Tindall usou uma gravata a condizer com o vestido da mulher. Sophie Winkleman (casada com Lord Frederick Windsor, filho do príncipe Michael de Kent) também optou por um intenso tom de rosa escuro e o vestido que usou era exatamente o mesmo modelo do vestido da princesa Beatrice. A escolha de cores diferentes quase fez a coincidência passar despercebida e salvou ambas de uma crise de guarda-roupa.

O vestido de Lady Gabriella Windsor, filha do príncipe Michael de Kent, também entra nesta galeria de tonalidades, embora a cor em causa possa causar algumas dúvidas. Outra convidada real muito elegante nesta cerimónia foi a condessa de Wessex. Sophie seguiu a tendência rosa, mas optou por um vestido brilhante Suzannah com mangas curtas em jeito de folho e um toucado com flores. Tal como aconteceu na cerimónia Trooping the Colour, mãe e filha estiveram a combinar e lady Louise usou um vestido branco Ghost com um toucado em forma de bandolete cor de rosa. Ambas chegaram à catedral com o príncipe Eduardo e James, visconde Severn.

Longe da tendência cor de rosa estiveram as irmãs York. A princesa Beatrice usou um vestido azul da marca Beulah e um toucado Juliette Millinery, enquanto a princesa Eugenie optou por um vestido Emilia Wickstead num vibrante tom de laranja, e acessórios em preto (toucado, sapatos e clutch). As filhas do príncipe André estiveram acompanhadas pelos respetivos maridos, Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank. As irmãs partilharam looks muito femininos, com vestidos de cintura justa e saias rodadas com comprimento midi.

O príncipe Carlos e Camilla foram os últimos a chegar à catedral, porque o herdeiro esteve em representação da rainha nesta cerimónia. A duquesa da Cornualha voltou a brilhar e, apostando na sua fórmula de sucesso, escolheu um vestido de Fiona Clare cinza claro com bordados dourados que combinou com um chapéu de Philip Treacy.

Não faltaram também a esta cerimónia os primos da rainha, os duques de Kent e os duques de Gloucester, que já tinham estado presentes na parada Trooping the Colour, e ainda os príncipe Michael de Kent e a mulher, entre muitos outros membros da família real, como por exemplo os dois filhos da princesa Margarida e respetivas famílias.

Além de Boris Johnson, acompanhado pela mulher, Carrie Johnson, houve um verdadeiro desfile de altas figuras da política britânica dos últimos anos. Theresa May, antiga Primeira Ministra, Priti Patel, atual Ministra da Administração Interna, dois antigos Primeiros Ministros do Partido Trabalhista: Tony Blair e Gordon Brown, com as respetivas mulheres, e o atual líder do partido, Keir Starmer. O antigo Primeiro Ministro David Cameron e a mulher, Samantha Cameron, também marcaram presença.

Sadiq Khan, o Presidente da Câmara de Londres foi outra das figuras políticas nesta cerimónia. Depois foi o anfitrião de um receção no Guildhall, um edifício medieval onde a câmara da capital organiza alguns dos seus eventos de prestígio. Aqui, membros da família real, políticos e convidados conviveram num cocktail em que foram servidos canapés de pato de Norfolk fumado, salmão fumado com endro, biscoito de beterraba e salsichas de cocktail, terá havido também um buffet no qual constava “coronation chicken” (cuja tradução será frango da coroação) com uvas e salada de arroz, segundo conta o Telegraph. Os duques de Sussex não estiveram nesta receção, como já estava planeado antes.

Esta sexta-feira apenas teve eventos oficiais do Jubileu de Platina pela manhã, as festividades continuam no sábado e no domingo. Ao início da tarde, o Palácio de Buckingham informou que a rainha não estará presente na corrida de cavalos Epson Derby, marcada para a tarde deste sábado. A partir das 20h00 do terceiro dia de Jubileu de Platina acontece a BBC Platinum Party, um concerto recheado de estrelas com palco em frente ao Palácio de Buckingham.