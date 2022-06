Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A casa de férias de Amílcar Morais Pires, ex-administrador financeiro do BES e braço direito de Ricardo Salgado, voltou a ser vendida, mas com uma superdesvalorização face ao que o gestor tinha arrecadado quando a alienou.

Segundo avança o Expresso, a Quinta do Boiro, em Pereiro de Palhacana, uma freguesia em Alenquer, foi comprada em 2009 a Morais Pires por 3,2 milhões por um fundo criado e gerido pelo então Banco Espírito Santo (BES). A sociedade gestora desse fundo, a GNB (Grupo Novo Banco) — Real Estate, acabou já este ano por vendê-la por 878,1 mil a uma diretora do banco Goldman Sachs em Londres. E as avaliações feitas à propriedade em novembro de 2020 apontavam para valores na ordem dos 1,6 milhões de euros, quando foi posta à venda em leilão.

Morais Pires tinha comprado a Quinta do Boiro em 2006 com um empréstimo do Barclays de 835 mil euros.

A propriedade pertencia a um fundo especial de investimento imobiliário fechado, o ACIF, gerido pela ESAF — Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário, SA, hoje GNB — Real Estate. Foi este ACIF que o Ministério Público admitiu, no despacho de acusação do processo BES, que é detido secretamente por Morais Pires.

Segundo o Expresso, não há qualquer relação aparente entre Morais Pires e a atual proprietária. Nenhum dos dois respondeu a perguntas do jornal.