A usar um vestido Versace, que custou mais de 18 mil euros, Britney Spears casou esta sexta-feira com Sam Asghari, depois de quase seis anos de namoro. A cantora tentou que o evento passasse despercebido, mas a festa acabou por ser invadida pelo seu ex-marido, Jason Alexander, com quem esteve casada durante 55 horas em 2004.

O casamento aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e de acordo com a Reuters, a polícia recebeu uma queixa de invasão de propriedade e Jason Alexander acabou por ser detido junto do local da celebração e terá consigo tirar fotografias do evento.

Britney Spears e Sam Asghari anunciaram que estavam noivos em setembro do ano passado, mas não adiantaram a data do casamento. Por isso, a informação de que a cerimónia aconteceu só foi confirmada quando a artista partilhou fotografias e vídeos no Instagram.

Nas redes sociais, não foi feita qualquer referência ao comportamento do seu ex-marido. “Casámos! Foi o dia mais espetacular! Estive muito nervosa durante a manhã”, escreveu Britney.

A cerimónia foi um sonho e a festa foi ainda melhor.”

No casamento estiveram várias celebridades, que Britney identificou nas fotografias que partilhou, agradecendo a sua presença e seu apoio. Selena Gomez, Paris Hilton, Donatella Versage, que fez o vestido de casamento, foram alguns dos convidados da festa.

Já depois de anunciar que ia casar, Britney usou as redes sociais para dar a notícia de que estava grávida. A notícia foi dada em abril e, um mês depois, a cantora sofreu aborto.