A Ucrânia anunciou nesta terça-feira ter recebido os corpos de 64 soldados mortos a defender o complexo siderúrgico de Azovstal, última bolsa de resistência em Mariupol, numa troca com Moscovo em que Kiev restituiu os cadáveres de soldados russos.

“A Ucrânia recuperou os corpos de 64 defensores heróicos de Azovstal para os enterrar condignamente”, disse em comunicado o ministério da Reintegração ucraniano, responsável pelo território tomado pela Rússia.

Os últimos soldados ucranianos a combater em Mariupol, entrincheirados no enorme complexo industrial de Azovstal, junto ao mar de Azov, renderam-se às forças russas entre 16 e 20 de maio, após três meses de intensos combates.

O ministério ucraniano indicou que a troca se realizou na região de Zaporíjia, no sul do país, mas não precisou quando exatamente, nem quantos cadáveres de soldados russos foram devolvidos. Duas anteriores trocas entre Kiev e Moscovo envolvendo 210 soldados ucranianos mortos foram divulgadas no início deste mês.

O processo de recuperação dos restos mortais dos soldados ucranianos decorreu nos termos da Convenção de Genebra, precisou o ministério da Reintegração ucraniano.