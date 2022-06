Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o maior pacote de ajuda militar desde que a guerra começou. Os Estados Unidos vão enviar mil milhões de dólares (cerca de 962 milhões de euros) em armas para a Ucrânia. A notícia foi transmitida, esta quarta-feira, por Joe Biden a Volodymyr Zelensky através de um telefonema que durou 41 minutos.

Mísseis e munições fazem parte do arsenal de armas que chegará a Kiev. Mas não é só isso. O Presidente norte-americano anunciou também, segundo a agência Reuters, o envio de mais 225 milhões de dólares para ajuda humanitária, incluindo assistência médica, comida, fornecimento de água potável ou dinheiro para as famílias comprarem bens essenciais.

“A bravura, resiliência e determinação do povo ucraniano continuam a inspirar o mundo. E os Estados Unidos, juntamente com os nossos aliados e parceiros, não vacilarão no nosso compromisso para com o povo ucraniano enquanto este luta pela sua liberdade”, garantiu Biden.

Após o anúncio feito por Joe Biden, o Secretário de Defesa norte-americano, detalhou a artilharia que faz parte do novo pacote de ajuda militar. Através de uma publicação do Twitter, Lloyd Austin deu a conhecer a lista das armas que vão ser enviadas:

18 Howitzers [obuses, um tipo de boca de fogo de artilharia] 115 mm.

36 mil cartuchos de munição para esses 18 obuses.

Um número não especificado de mísseis de maior alcance M142 High Mobility Artillery Rocket System também conhecidos como HIMARS e que têm um alcance até 80 quilómetros.

Quatro veículos táticos para recuperar equipamento.

Milhares de rádios seguros e dispositivos de visão noturna.

Financiamento para treinos, manutenção, transporte e custos administrativos das armas.

Pela primeira vez, sistemas de mísseis antinavio Harpoon — que são montados em veículos, segundo a Bloomberg, e que até agora só tinham sido enviados pela Dinamarca para ajudar a Ucrânia a defender a sua costa.

Com as forças ucranianas a enfrentar duras batalhas na região leste de Donbass, os Estados Unidos têm enviado armas com o objetivo de ajudar as forças ucranianas a tomar posições a partir das quais as forças russas lançam a sua artilharia, salienta o site Defense News.

A Ucrânia tem pressionado os EUA e outras nações ocidentais por entregas rápidas de armas, mas sabe-se que grande parte dos pedidos de Zelensky ainda estão por chegar a Kiev.

No passado mês de maio, o governo de Biden já tinha anunciado um plano para fornecer sistemas de mísseis de maior alcance à Ucrânia depois de receber garantias de Kiev de que não os usaria para atingir alvos dentro do território russo. Agora, e em reação ao novo pacote de ajuda, Zelensky garantiu estar “grato”.

Mesmo que a Rússia tenha cada vez menos mísseis modernos a cada dia que passa, a necessidade da Ucrânia por tais sistemas permanece”, alertou o Presidente da Ucrânia, segundo o Defense News.

“Todos os dias luto para a Ucrânia obter as armas e o equipamento necessários”, afirmou ressalvando a “coragem, sabedoria e habilidade táticas” que não podem ser importadas e que os “heróis” ucranianos “têm”.