Se escolheu Vigo como destino das férias de Verão, fique a saber que a “evacuação fisiológica no mar ou na praia” é proibida já a partir de 18 de julho, de acordo com a legislação aprovada pelo município mais populoso da Galiza. Como consequência, os banhistas que decidirem urinar na água ou na areia serão penalizados com uma multa de 750 euros. Não é revelado, contudo, como os infratores que o fizerem na água serão identificados.

A micção pública passou a ser classificada como uma “infração menor” e “uma violação dos regulamentos sanitários e de higiene” — basta pensar que urinar num parque ou numa rua é descabido e Vigo quer passar este pensamento para o comportamento adotado nas praias.

A instalação de mais casas de banho públicas próximas aos areais, principalmente na época balnear, é uma das soluções.

A nova legislação visa igualmente o vestuário: deixará de ser permitido sair das praias só de fato de banho, sem mais nada a tapar o corpo. Esta regra engloba os homens, o que significa que não podem mais circular fora do areal em tronco nu.

Banhistas que deixarem lixo na praia, que se façam acompanhar de uma botija de gás ou que joguem basebol nas áreas balneares também vão estar sujeitos às novas coimas. Quem tentar reservar um lugar no areal com toalhas ou com chapéus de sol verá também o seu comportamento ser sancionado.