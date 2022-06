Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já há acordo entre democratas e republicanos quanto ao texto da legislação que vai dar um passo na regulamentação do acesso a armas de fogo nos EUA. O conteúdo da nova lei será divulgado “a qualquer momento”, estando apenas a ser afinados os últimos detalhes, disse o senador republicano John Cornyn, esta terça-feira.

“Em breve, muito em breve, não suficientemente breve para mim, mas muito em breve iremos ver o texto da legislação bipartidária que vai ajudar a manter as nossas crianças e as nossas comunidades mais seguras”, afirmou, citado pela CBS.

Cornyn admite que “não existe uma legislação perfeita” e, de facto, crescem as expectativas para perceber o alcance da nova lei, que não deverá ser tão ambiciosa quanto queria o Presidente dos EUA, Joe Biden, e vários senadores democratas, no caminho para apertar as restrições ao acesso a armas de fogo.

Outro senador republicano, Chris Murphy, também revelou que estão agora a ser finalizados os detalhes do texto final. “Sim, acho que chegámos a um acordo”, disse.

Na semana passada, 20 negociadores democratas e republicanos anunciaram ter alcançado um acordo mínimo para melhorar a regulamentação do acesso a armas de fogos nos EUA. Mas enquanto não é conhecido o texto, não é claro que alcance terá e se vai resolver uma lacuna relacionada com relações amorosas — chamada “boyfriend loophole”. Essa lacuna proíbe um indivíduo de comprar armas se tiver sido condenado por violência doméstica contra alguém com quem foi ou está casado, com quem mora ou morou ou com quem teve um filho, deixando de fora pessoas não casadas, que não vivam juntas, mas mantêm uma relação amorosa.

Outro ponto das negociações foi a chamada “lei sobre sinais de alerta” — no original, “red flag law” — que permitem aos tribunais retirarem temporariamente armas a pessoas consideradas perigosas para si próprias e/ou para terceiros.

A lei também deverá reforçar os recursos destinados à saúde mental, à segurança nas escolas e aumentar as penas para traficantes de armas.